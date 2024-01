Anche su Tuttosport si sottolinea l'accelerata su Mehdi Taremi avvenuta nelle scorse ore da parte dell'Inter. Decisivo l'incontro con Federico Pastorello di due giorni fa, in una trattativa nella quale per ora ci sono soltanto riscontri positivi. Tutto fa pensare che l'attaccante firmerà un biennale da 3 milioni di euro netti a stagione, con opzione per un altro anno, una volta finita la coppa d'Asia.

Nel corso del vertice Pastorello ha anche ritirato alcuni documenti riguardanti la causa di De Vrij contro i suoi ex agenti.