Con l'addio a Roberto Gagliardini, l'Inter perde centimetri a centrocampo, ma al momento i nomi che circolano per il mercato nerazzurro hanno altre caratteristiche. In particolare, sottolinea Tuttosport, si parla di Samardzic e di Pereyra, entrambi provenienti dall'Udinese ma l'argentino già svincolato dal 30 giugno.

Per Samardzic servirebbero invece non meno di 15 milioni più alcuni bonus o una contropartita. "Samardzic è un giocatore che, al di là dell’operazione Frattesi, rimane con forza nel mirino dell’Inter, mentre Pereyra si è offerto tramite il suo agente Pastorello - non è la prima volta negli ultimi mesi... -, senza finora ricevere grandi aperture dal club nerazzurro". Non c'è stata nemmeno una chiusura totale per l'argentino, ma ad oggi gli obiettivi sono altri. Ci si aggiornerà più avanti, anche perché il "Tucu" potrebbe essere un'alternativa a destra a Dumfries e Darmian.

Il sesto centrocampista non è comunque una priorità al momento perché in rosa ci sono ancora Sensi, Agoumé e Fabbian. Prima, quindi, bisognerà eventualmente cedere.