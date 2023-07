Complice un mercato in costante evoluzione, Filip Stankovic si ritroverà (come scrive Tuttosport) ad essere il primo portiere dell'Inter nel ritiro estivo. Con lui ci sarà Iount Radu. "In teoria giovedì dovrebbe presentarsi alla Pinetina pure Andrè Onana, ma tutto fa pensare che il portiere camerunese sarà in partenza per gli Stati Uniti con il Manchester United, considerato quanto Erik ten Hag si stia operando per averlo subito con sè", riporta il quotidiano.

A 50 milioni più bonus probabilmente si chiuderà e ad augurarsi che lo United alzi l'offerta c'è anche la dirigenza nerazzurra, che vorrebbe poi lanciarsi su Trubin, Sommer e Lukaku. Per il giovane portiere ucraino c'è una forte differenza tra i 10 milioni messi sul piatto dall'Inter e i 35 chiesti dallo Shakhtar. C'è da lavorare ed è "praticamente certo che né Trubin, né Sommer saranno al raduno, ma questo non preoccupa i dirigenti", riporta ancora il quotidiano.