Dopo l'espulsione di ieri che è costata alla Juventus doppia fatica da impiegare contro l'Empoli, Arek Milik negli spogliatoi era inconsolabile. Un episodio che ha inevitabilmente cambiato la storia del match. Ma nel gruppo c’è grande compattezza, come ci tiene a sottolineare peraltro Szczesny nel post gara, un concetto al quale fa da eco Tuttosport che svela anche come i senatori abbiano "dato una grande carica ai più giovani, per mantenere alta la concentrazione in vista dello scontro d’alta quota con l’Inter, pronta a tornare capolista".

Cose che possono capitare ma che lasciano il segno e "possono decidere un campionato" scrive amaro il quotidiano torinese che nell'analisi dei 78 minuti di inferiorità numerica ai quali la squadra di Allegri è stata costretta ricorda: "gli effetti dell’espulsione non si fermeranno alla partita di ieri sera: Milik sarà squalificato nella supersfida con l’Inter tra una settimana che vale il primo posto", mandando in aria i piani di Allegri, che aveva tenere tenuto in panchina Danilo, diffidato, in panchina per evitare una squalifica in vista di San Siro. E per il derby d'Italia di domenica prossima per il quale sembra già difficile il rientro di Chiesa e in cui pesa l'assenza di Kean, dover rinunciare anche a Milik sarà un bel grattacapo.

Ma nella disamina di uno scenario apertosi davanti agli occhi della squadra di Allegri più complicato di certo rispetto a ieri a quest'ora, Tuttosport trova anche il tempo di ironizzare in maniera volutamente piccante e fa scoccare un arco posizionato in direzione Milano: "La buona notizia, se vogliamo definirla così, è che almeno allo Stadium il Var funziona - si legge -: perché le polemiche nell’opinione pubblica juventina, e non solo, non erano mancate quando in stagione per Berardi e per Malinovskyi non erano stati tirati fuori i cartellini rossi, nonostante interventi molto simili a quelli del polacco di ieri sera. Manca uniformità di giudizio, nonostante il Var, ma stavolta l’errore iniziale dell’arbitro (che aveva estratto il cartellino giallo perché non si era reso conto della dinamica) è stato corretto dopo il richiamo al monitor. L’auspicio generale è che possa funzionare sempre così, allo stesso modo, con un metro unico e una procedura uguale per tutti".