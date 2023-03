Nove gare di campionato dopo la sosta natalizia, dieci gol segnati e tre partite senza segnare. Sono i numeri evidenziati da Tuttosport , riguardano il percorso recente dell' Inter . "Un ruolino che può essere tranquillamente accostato alle prime nove partite disputate in campionato a inizio 2022 quando i gol furono due in più, dodici (ma a far “sballare” il trend concorse il 5-0 alla Salernitana). Lì l’Inter iniziò a perdere lo scudetto, mentre stavolta ha pericolosamente riaperto la corsa alla zona Champions, obiettivo fondamentale per i conti del club", riporta il quotidiano.

Con queste difficoltà a segnare e ancora di più a saltare l'uomo, Tuttosport sottolinea i grandi rimpianti per aver rinunciato in estate a Paulo Dybala, dopo aver ceduto Alexis Sanchez e aver perso a zero Perisic. "Questo al netto del fatto che la Joya sarebbe stato un giocatore di proprietà dell’Inter che, al momento - in attesa del rinnovo di Dzeko e del nuovo “leasing” per Lukaku - ha nel mazzo solo i cartellini di Lautaro e Correa".