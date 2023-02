Lautaro Martinez tornerà domani a San Siro per una gara di Champions League con l'intento di sfatare un tabù. Come ricorda Tuttosport, in casa nella massima competizione europea "non segna da 1.218 giorni, ovvero dal gol realizzato nel 2-0 al Dortmund il 23 ottobre 2019. Situazione che ha del paradossale, considerato che Lautaro ha timbrato il cartellino a Madrid con il Real, ad Anfield (nella storica vittoria con il Liverpool) e a Barcellona nel 3-3 che, di fatto, ha dischiuso all’Inter le porte degli ottavi".