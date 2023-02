Un match ball Champions sprecato con un "doppio fallo". Così Tuttosport definisce Sampdoria-Inter. Una partita in cui "nei primi venti minuti sembrava di vedere sul terreno di gioco due pugili di categorie differenti. Però la squadra di Simone Inzaghi ha avuto doppiamente torto: in avvio sembrava voler entrare in porta con la palla. Poi, una volta diventata meno squilibrata la gara, ha iniziato a farsi prendere dall’ansia e così, in un secondo tempo giocato quasi tutto nella metà campo avversaria, mai i nerazzurri hanno dato realmente la sensazione di poterla vincere la partita".