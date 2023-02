" Romelu Lukaku alla caccia del tris per scacciare i fantasmi di uno scudetto... andato". Lo scrive oggi Tuttosport , ricordando l'episodio dello scorso 27 aprile, quando l’Inter perse a Bologna per 2-1 rinunciando a tre punti pesanti per la corsa scudetto. Ma quello, ormai, è il passato: adesso c'è una sfida di campionato da vincere per restare al secondo posto, con un Lukaku in più su cui poter contare.

"Il belga sembra essersi lasciato finalmente alle spalle i problemi alla coscia sinistra e nelle ultime due partite ha segnato due gol, su rigore all’Udinese e soprattutto mercoledì in Champions al Porto - ricorda il giornale torinese -. Lukaku non segna in tre gare di fila con la squadra di club da 21 mesi, ovvero dalla fine della sua prima esperienza all’Inter, quella che culminò con lo scudetto: era maggio 2021 e Lukaku andò a segno contro Roma, Juventus e Udinese. Al Chelsea nell’annata passata non è mai andato a segno in tre partite consecutive, al massimo due, così come oggi". Dove ad affiancarlo ci sarà Lautaro Martinez, con la speranza che vada meglio rispetto allo 0-0 di Genova con la Sampdoria di tredici giorni fa.