Con l'arrivo molto probabile di Lazar Samardzic, a centrocampo diventa più probabile l'addio a Stefano Sensi. Non tornerà a Monza, perché come spiega Tuttosport Palladino preferisce altre tipologie di calciatori. Mancano però interessi concreti su di lui.

Agoumé, che non è partito per il Giappone, ha già fatto capire di voler proseguire all'estero, anche in prestito, nonostante diverse società in Italia abbiano espresso gradimento.