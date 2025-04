Simone Inzaghi prova a ricompattare l'Inter dopo il doppio ko contro Bologna e Milan che ha portato come conseguenze l'aggancio del Napoli in vetta alla classifica e l'eliminazione dei nerazzurri dalla Coppa Italia. Due sconfitte consecutive che nella Milano interista non si vedevano da anni, ma che non devono condizionare la squadra in questi ultimi mesi dove sono ancora in ballo scudetto e Champions League.

Lo sa bene il tecnico piacentino che prima della seduta di ieri, conferma anche Tuttosport, si è soffermato per caricare i suoi uomini con un discorso. "L’allenamento di ieri, alla ripresa dopo il giorno di stop concesso a seguito del ko nel derby, si è aperto con un discorso di una decina di minuti indirizzato dall’allenatore ai suoi giocatori - si legge -. Presente alla Pinetina anche la dirigenza, per quanto questa sia la regola e non una novità legata al momento. I toni sono stati netti, ma senza rimproveri di cui non vi sarebbe stato bisogno, come forte deve essere l’Inter a cui Inzaghi non vuole concedere l’alibi della pur innegabile mole di partite che Lautaro e compagni hanno sul groppone".