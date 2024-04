Giornata importante per Steven Zhang quella di domani. Come riporta Tuttosport, infatti, potrebbe arrivare la sentenza del secondo procedimento con China Construction Bank Asia Corporation, a meno di un nuovo rinvio disposto dal giudice.

La Corte d'Appello di Milano ha appena accolto il ricorso della banca per riconoscere anche in Italia la sentenza della Corte Suprema di Honk Kong su una causa di 250 milioni di dollari non restituiti, diventati 320 milioni con gli interessi. Una causa che non riguarda direttamente il club, ma il presidente.

Domani potrebbe chiudersi il secondo capitolo, legato alla richiesta della banca di annullare la delibera degli azionisti del 2018 in cui si stabilisce che al presidente dell'Inter non spetti alcun emolumento.