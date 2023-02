Uno dei temi di Inter-Porto alla vigilia della gara sarà il ballottaggio in attacco tra Lukaku e Dzeko. Come riporta Tuttosport, nelle prove di ieri Inzaghi ha provato la "LuLa" in coppia, piazzando invece Dzeko e Carboni nell'altra squadra in partitella. Partirà probabilmente dalla panchina anche Marcelo Brozovic. Capitano sarà quindi Martinez, a cui tornerà la fascia dopo che con l'Udinese è stata ripresa da Handanovic.