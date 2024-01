L'Inter è ancora al centro dei pensieri di Alexis Sanchez. Il cileno ha lasciato il segno in Supercoppa Italiana, nonostante nove minuti soltanto in campo, giocando come trequartista. Oggi Tuttosport ne celebra la partecipazione al trionfo, in particolare nell'azione del gol di Lautaro.

La trasferta in Arabia era un possibile bivio per il suo futuro imminente, ma alla fine lui e l'Inter andranno avanti fino al termine della stagione, quando al 99% (secondo il quotidiano) arriverà Taremi. Il club non ha mai concretamente pensato di cederlo o di prendere un quinto attaccante, sia perché non c'è grande budget a disposizione, sia perché la sola opzione a costo zero era il rientro dal prestito di Valentin Carboni dal Monza, ma i biranzoli si sono fortemente opposti.