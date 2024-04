"Vinco e resto". Questo il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport in edicola domani. "Europa League, domani il derby. Milan-Roma non vale solo per la Coppa: chi passa tra Pioli e De Rossi mette al sicuro la panchina per il futuro", si legge.

Spazio anche alla Juventus: "Juve, riecco Morata. L'ex si propone per fare coppia con Vlahovic".