Spazio al derby Milan-Inter che mette in palio la Supercoppa italiana sulla prima pagina dell'edizione de La Gazzetta dello Sport di oggi, mercoledì 18 gennaio 2023. "Il derby che scotta. Milan-Inter in Arabia Saudita per alzare il primo trofeo che può rilanciare la stagione. Il duello Tonali-Barella, le istruzioni per l'uso di Pioli e Inzaghi. E se si va ai rigori..."