Le pagelle di Tuttosport su Juventus-Inter vedono qualche insufficienza tra i nerazzurri. In difesa, per esempio, De Vrij viene punito con il 5,5 perché "si schiaccia troppo su Sommer" in occasione dell'1-0. In compenso il portiere, Darmian e Acerbi raggiungono il 6 pieno.

Voto 5 a Dumfries, autore dello "strafalcione" sul gol di Vlahovic. Meglio il suo sostituto, il fischiato ex Cuadrado, che però si ferma al 6. Come Calhanoglu e un gradino sotto Barella, voto 6,5, per dinamismo e incisività il migliore del trio di centrocampo. Non benissimo Mkhitaryan, che non va oltre il 5,5 ed è lo stesso voto di Dimarco. Sufficiente Carlos Augusto.

Ancora una volta bene la coppia d'attacco Thuram-Martinez. Entrambi arrivano al 6,5, in particolare elogi per il francese che "occupa militarmente un po’ tutto il fronte d’attacco e difatti per questo è difficile da controllare", anche se poi cala nella ripresa.

Lo stesso voto arriva per Inzaghi, che porta a casa un buon risultato.

Tra i bianconeri insufficienti Gatti (5,5), Rugani (5, erroraccio sul pari) e Kostic. Bene McKennie e Chiesa (6,5), il migliore è Vlahovic con 7.

Voto 6 per Guida: secondo Tuttosport c'è un possibile fallo di Darmian su Chiesa all'inizio dell'azione che porta al pari interista.