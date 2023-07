L'esclusione della Juventus dalle coppe europee porta anche a dei cambi di programma sl mercato, con Romelu Lukaku che resta però tra gli obiettivi principali. La Stampa oggi in edicola parla di un blitz londinese già in programma per Giuntoli al rientro dagli Stati Uniti: "tutto fatto con il giocatore, manca il sì del Chelsea e pure lo spazio necessario in organico e a bilancio", si legge.