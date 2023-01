La Supercoppa Italiana sarà un evento internazionale. I dati parlano chiaro: oltre 165 Paesi da più di 35 broadcaster stranieri, più di 30 videocamere (e un drone per le riprese aeree) rispetto alle ordinarie 22. "Il maggior numero di mezzi mai impiegato dalla Lega di A in una partita giocata all’estero - spiega La Gazzetta dello Sport - Per la partita di Riad la Lega riceverà un gettone di sette milioni e mezzo di euro: incasso che non verrà equamente diviso tra le due contendenti. Il calcolo è più articolato e comprenderà anche la prossima edizione di Supercoppa: a marzo scorso i club, riuniti in assemblea, avevano deliberato sul tema, scegliendo di sommare i proventi delle tre edizioni (2021-2024) per poi spartirli tra tutte le finaliste".