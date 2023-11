Da Parma a Torino all'età di 4 anni per seguire papà Lilian: la storia di Marcus Thuram inizia proprio da qui, dalla Juventus all'Inter. Perché ora - come spiega la Gazzetta dello Sport - il bianconero per lui è solo un lontano ricordo: in testa c'è il nerazzurro e uno scudetto che vuole a tutti i costi.

In estate era arrivato tra lo scetticismo generale: "Bravo, ma non segna", si diceva. Invece - come racconta la rosea - fin da subito il francese ha dato segnali confortanti a Inzaghi e al suo staff, che hanno imparato a conoscerlo e a sfruttarlo al meglio in campo. Lui non aveva esitato un istante a scegliere l'Inter e a parlare di scudetto, seguendo le orme di papà Lilian sempre presente al suo fianco.