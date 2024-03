Vincere lo scudetto della seconda stella nel derby: l'Inter ci crede. La Gazzetta dello Sport batte ancora su questo tasto: secondo la rosea, significherebbe ribadire la supremazia, allungare la serie di cinque derby consecutivi vinti e anche prendersi un vantaggio psicologico non indifferente sulla prossima stagione.

Insomma, il derby del prossimo 22 aprile potrebbe valere non solo per il presente, ma pure per il futuro. Oggi i nerazzurri sono a +14 dai cugini rossoneri: con un distacco Inter-Milan che va dai 13 ai 15 punti, Inzaghi si assicurerebbe il campionato vincendo lo scontro diretto con i cugini. Addirittura, se la distanza aumentasse (dai 16 ai 18 punti) basterebbe anche solo un pareggio.

Ovviamente, nel frattempo Lautaro e compagni non dovranno compiere passi falsi con Empoli, Udinese e Cagliari. Nessuno, dalle parti di Appiano Gentile, lo ammetterà mai pubblicamente, ma vincere lo scudetto nel derby è un'idea che stuzzica.