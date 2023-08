Prima doveva essere Inter, poi Juve. E invece niente ritorno in Serie A: Franck Kessie ha scelto l'Arabia Saudita. Lo conferma la Gazzetta dello Sport: "Il rilancio dell’Al-Ahli, da tempo in pressing su Kessie e anche su Paul Pogba (che resta in lista), pare aver fatto centro nel caso dell’ivoriano - si legge -. In Spagna si parla di una offerta da 15-20 milioni per il Barcellona e 20 milioni all’anno per il giocatore.

Molto di più di quanto messo sul piatto dalla Signora, che aveva un’intesa di massima con i blaugrana sulla base di un prestito con diritto-obbligo di riscatto. La Juventus da giorni era in pressing su Kessie per convincerlo a prendere in considerazione un ritorno in Italia, ma alla fine gli arabi hanno messo la freccia. La fumata bianca, salvo sorprese, sembra imminente".