Il titolo platonico di campione d'inverno, Inzaghi, l'ha già conquistato nel suo primo anno di Inter, nel 2021/22. Ma lo scudetto poi andò altrove, com'è noto. Stavolta, però, i nerazzurri sembrano più consapevoli della propria forza, nettamente più in controllo della situazione, e girare a 50 punti al termine dell'andata sarebbe un segnale enorme alle concorrenti. Solo nel 2006/07, con Mancini, l'Inter andava a questa velocità (45 punti contro i 44 di oggi).

E allora Inzaghi, a Genova, vuole piazzare un altro mattone della sua stagione. Brucia l'eliminazione dalla Coppa Italia, ma avere qualche gara in meno potrebbe facilitare il percorso dei nerazzurri nelle altre competizioni come ricorda la Gazzetta dello Sport. C'è l'incrocio con Simeone in Champions e c'è la volontà di allungare il più possibile sulla Juventus per evitare pericolosi ribaltoni.