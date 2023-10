Non sarà solo Romelu Lukaku il grande ex di Inter-Roma. Nella squadra nerazzurra, infatti, sarà presente anche Henrikh Mkhitaryan, uno degli intoccabili di Inzaghi e uno dei rimpianti di Mourinho. L'armeno, scrive oggi La Gazzetta dello Sport, vive in serenità l'avvicinamento ad una gara che sente un po' sua. Nella seconda vita di Mkhi è stato decisivo anche il tecnico portoghese, bravo a trasformarlo stabilmente in mezzala, ruolo che ora ricopre anche a Milano.

L'Inter è entusiasta dell'armeno, tanto che secondo la rosea entro la fine dell’anno andrà in scena un incontro tra il club e i suoi agenti per arrivare al rinnovo di contratto: il 22 interista dovrebbe dovrebbe firmare fino al 2025.