Inter e Milan si affronteranno oggi da prime in classifica, da sole, in Serie A. Un evento che, come ricorda oggi La Gazzetta dello Sport, non si era mai verificato prima. "Inter-Milan non si è mai giocato con le due squadre, da sole, sulla vetta più alta del campionato. Un inedito derby d’alta quota, con l’obiettivo comune di salire ancora più su", scrive la rosea, ricordando che c'è un precedente in cui hanno le due milanesi dividevano la prima piazza con la Fiorentina. In quella circostanza, nella stagione 1961/62, nerazzurri e rossoneri si sfidavano al vertice da prime in graduatoria a pari punti con i viola.

Ma si tratta anche di un inedito pure per la storia del campionato italiano. "Roma e Lazio si sono affrontate dieci volte a pari punti, l’unica in cui erano co-capolista è stata nel 1972-‘73 (alla sesta giornata), ma non in solitaria: prime con Inter e Milan. Ancora loro - si legge -. Torino e Juventus si sono affrontate una dozzina di volte a pari punti a inizio giornata, in un paio da prime della classe: nel 1935-‘36 insieme al Bologna; nel 1948-‘49 con la solita Inter e una vera outsider, la Lucchese". Sampdoria e Genoa, invece, non si sono mai sfidate da capolista.