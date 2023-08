Ennesimo prestito all'orizzonte per Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 che nella pre-season si è messo in evidenza segnando un gol al PSG nell'amichevole vinta in rimonta dall'Inter a Tokyo. Come conferma la Gazzetta dello Sport, l'ex canterano, reduce dall'esperienza in Serie B al Bari, è vicino al ritorno nel massimo campionato italiano, dove ad accoglierlo c'è il Verona, a titolo temporaneo per un anno.