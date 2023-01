Ai lati, in piccolo, i loghi delle storiche sigle ultras che hanno deciso di fondersi. In questa occasione i tifosi hanno preparato una coreografia a tinte nerazzurre esposta prima dell’inizio della partita: «Uniti, fieri», si leggeva nel secondo anello, «mai domi» nel primo. A livello di decibel, invece, non sembra essere cambiato molto: solita spinta e soliti cori per aiutare e sostenere i nerazzurri".