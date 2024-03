Emerge un particolare importante dalla Gazzetta dello Sport di oggi riguardo al caso Acerbi-Juan Jesus. Nel referto arbitrale di La Penna stilato al termine di Inter-Napoli, infatti, comparirebbe quanto riferito dal brasiliano al direttore di gara, ma non ci sarebbe nulla riguardo a possibili scuse di Acerbi segnalate allo stesso La Penna.

In caso contrario, come spiega La Gazzetta dello Sport, ci sarebbero infatti stati gli estremi per procedere autonomamente alla squalifica, senza passare per il supplemento d'indagine della Procura Federale.