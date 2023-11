Tra le assolute certezze di questo avvio di stagione dell'Inter c'è anche Yann Sommer. Arrivato tra i dubbi generali per rimpiazzare André Onana, l'esperto portiere svizzero si sta dimostrando affidabile tra i pali della porta nerazzurra, mentre il collega camerunese è inciampato in qualche errore di troppo nei suoi primi mesi al Manchester United.

Nel parallelo proposto dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'ex Bayern viene definito "non è appariscente, ma essenziale". Ed è stato soprattutto in grado di far dimenticare Onana. Il dato più significativo è quello dei clean sheet, dove Sommer è già in doppia cifra vista la porta inviolata in 10 delle 16 uscite ufficiali (in campionato è addirittura a 8 su 12, ovvero il 75%).

Giusto per capire la grandezza del dato, se dovesse tenere questa media (oggettivamente complicato) chiuderebbe il torneo a quota 28-29. Onana gli 8 clean sheet li aveva messi insieme in tutto lo scorso campionato, quindi nelle sue 24 presenze. Una bella differenza sottolineata oggi dal giornale romano.