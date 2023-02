Le ultime parole al miele di Chris Smalling per la Roma ("Sono molto fiducioso sulla mia permanenza alla Roma. Ho un’opzione per rinnovare un anno, ma spero di rimanere per più stagioni"). trovano spazio di approfondimento anche sulla pagine del Corriere dello Sport, che allontana l'Inter dalla corsa all'ex United. Secondo il quotidiano "il messaggio del difensore è chiaro ed è indirizzato al club: a Roma sta bene, ma non basta l’opzione di rinnovo per una stagione, lui vuole un biennale. Che significa la certezza di chiudere la sua carriera ad alti livelli e con una maggiore garanzia".