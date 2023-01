Nessun rinnovo, salvo ribaltoni. Anche il Corriere dello Sport tiene questa linea sul futuro di Milan Skriniar, certo che l'Inter di certo non si muoverà ancora per un rilancio, lasciando eventuali nuovi scenari in mano allo slovacco. L'addio immediato direzione PSG avverrebbe solo in caso di proposta attorno ai 20 milioni già in gennaio. "Difficilmente verrebbe presa in considerazione una cifra inferiore - si legge -. Ma l’avvicinamento di Skriniar al Paris Saint-Germain è evidente e ha come conseguenza il diniego di fronte all’offerta dell’Inter. Un no comunicato al procuratore a cavallo del successo in Supercoppa Italiana".