Romelu Lukaku è di nuovo ai box. Nulla di grave, ma dovrà saltare Inter-Parma di stasera, per Inter-Verona si valuterà nei prossimi giorni. Mercoledì 18 gennaio si giocherà la Supercoppa Italiana , tutto lascia pensare che "Big Rom" ci sarà, ma è difficile possa esserci dal 1'. "Evidentemente, non erano questi i programmi per il suo ritorno in nerazzurro - scrive il Corriere dello Sport -. Non può essere trascurato il fatto che anche l’annata al Chelsea , al di là dei problemi con Tuchel , è stata condizionata dai guai fisici. Una bella differenza rispetto alla prime due stagioni interiste, durante le quali aveva saltato in tutto 5 gare per leggeri acciacchi".

In chiave futura, "è impensabile che, dopo aver investito oltre 20 milioni (bonus compresi), per riprendersi Lukaku in prestito per un’unica annata, l’Inter possa fare il bis per un giocatore che il 13 maggio compirà 30 anni e che, nel frattempo, non sia tornato alla piena efficienza. Non potrà bastare nemmeno uno sconto da parte del Chelsea, se il vero Lukaku non sarà tornato".