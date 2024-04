Non trovano conferme le voci di mercato circolate nelle scorse ore in Argentina, secondo cui la Lazio avrebbe formulato un'offerta per Alexis Sanchez, destinato a chiudere la sua seconda esperienza all'Inter alla naturale scadenza del contratto, fissato per il 30 giugno prossimo. Angelo Fabiani, direttore sportivo del club biancoceleste, ha negato con decisione questa indiscrezione, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport. Il cileno, peraltro, va per i 36 anni e i capitolini hanno bisogno di ringiovanire la squadra.