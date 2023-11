"Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare". Un detto che calza a pennello all'Inter di Inzaghi, super nei big-match come sottolinea oggi il Corriere dello Sport. E lo stesso vale per la Juve di Allegri.

I nerazzurri hanno battuto Fiorentina (4-0), Milan (5-1) e Roma (1-0), mentre per i bianconeri due successi (con Lazio e Milan) e un pari (Atalanta). Il Milan ha vinto con le romane, ma perso con Inter-Juve e pareggiato a Napoli. Male fin qui gli azzurri: ko con Lazio-Fiorentina, pari col Milan.

L'Inter sabato va a Bergamo e può esserci l'accelerata: sarebbe la conferma del cambio di marcia rispetto allo scorso anno, quando negli scontri diretti arrivarono 7 vittore e 7 sconfitte.