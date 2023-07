L'Inter è alla ricerca anche di un nuovo difensore per puntellare il reparto. Il Corriere dello Sport vede in pole Merih Demiral con la formula del prestito, mentre per la corsia di destra piace sono stati presi contatti con l’agente di Emil Holm dello Spezia come vice Dumfries. Per completare il centrocampo manca invece un sesto uomo.

"Il centrocampista Samardzic dell’Udinese ha una valutazione importante e lo svincolato Pereyra non rappresenta per il momento una vera priorità - precisa il Corsport -. Un’altra casella da riempire, qualora Gosens tornasse in Germania, riguarderebbe la fascia sinistra. Qui in pole c’è sempre Carlos Augusto del Monza, da poco passato alla scuderia dell’agente Giuseppe Riso, che ha confermato l’interesse dei nerazzurri dopo aver confezionato l’operazione Frattesi".