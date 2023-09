Intervistato da Il Mattino, il professor Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, si è pronunciato sulla corsa per lo Scudetto: "Il campionato è molto difficile, se lo giocano Inter, Milan, Juventus e Napoli: i nerazzurri mi sembrano in alcuni momenti straripanti, i rossoneri hanno cambiato molto e fatto bene, i bianconeri potranno concentrarsi solo sul campionato e gli azzurri sono campioni in carica".