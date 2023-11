Ospite dell'Aspire Academy Global Summit, il vp dell'Inter Javier Zanetti ha anche rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'evento in questione: Vedo questo summit come una grandissima opportunità, credo sia una grande idea. Questa è la nona edizione e ci permette di parlare di come poter migliorare il calcio, uno sport molto importante a livello mondiale. Ed è un'occasione per trasmettere certi concetti a chi fa parte del mondo del calcio. Visitare l'Accademia in Qatar è un privilegio, perché ti permette di vedere come si lavora in questo paese".