Dwight Yorke, storico attaccante del Manchester United, è tra i pochi tifosi dei Red Devils convinti che la squadra di Erik Ten Hag ci abbia perso nel cambio De Gea-Onana: "Ho già detto che il Manchester United deve stare attento a ciò che desidera perdendo David de Gea - ha detto a OLGB -. Nonostante tutto il bene che De Gea ha fatto il club, il modo in cui è finita la sua carriera è stato davvero brutto. Spero che questa cosa non perseguiti la squadra ora che hanno comprato Andre Onana. De Gea ha vinto del Golden Glove, un giocatore di alto profilo che ha commesso errori, come tutti noi".

Yorke, quindi, spiega meglio il suo pensiero facendo un raffronto tra i due portieri, non nascondendo perplessità sull'ex portiere dell'Inter: "Secondo me, Onana non è bravo come De Gea e la gente ha bisogno di guardarlo molto attentamente. Ho già visto Onana, la Premier League è un altro paio di maniche con quanto è veloce il gioco e quanto spesso sei sotto pressione. Onana a volte cerca di essere un giocatore di movimento piuttosto che un portiere. Guarderò questo ragazzo molto da vicino, e le persone che hanno criticato De Gea e volevano che se ne andasse saranno probabilmente quelle che lo chiameranno per tornare. Spero che non accada per il bene del Manchester United".