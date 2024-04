Dopo aver compiuto 70 anni lo scorso 1° aprile, Giancarlo Antognoni si prepara a vivere una nuova avventura in azzurro prendendo il posto di Mauro Balata come capo delegazione della Nazionale Under 21. "Giancarlo è tornato a casa, sono felice che abbia accettato il ruolo così potrà testimoniare impegno e valori della maglia azzurra ai giovani che si apprestano a calcare il palcoscenico della Nazionale maggiore - ha dichiarato il presidente federale Gabriele Gravina – . Nell’evoluzione della struttura organizzativa del Club Italia, è mio obiettivo coinvolgere sempre più ex atleti e icone del nostro sport e Antognoni rappresenta un patrimonio del calcio italiano per serietà, rispetto e attaccamento alla maglia".

"Ambivo a tornare, il presidente Gravina mi ha dato questa opportunità e lo ringrazio molto per la fiducia, che saprò ricambiare come ho sempre fatto - ha aggiunto la leggenda della Fiorentina e della Nazionale -. Il sogno per chi inizia a giocare a calcio è quello di indossare la maglia azzurra, io sono riuscito a realizzarlo quando avevo vent’anni per poi realizzarne uno ancora più grande diventando campione del mondo. Ai ragazzi che troverò in Under 21 e che andranno a rappresentare l’Italia in campo internazionale cercherò di trasmettere quei valori che ho sempre avuto, primo tra tutti il rispetto per la maglia azzurra”.