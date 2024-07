Nel consueto appuntamento con Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani analizza le opzioni di mercato per la dfiesa dell'Inter: "Prenderei Marcos Alonso? Sì, ma ci sono sempre Federico Dimarco e Carlos Augusto. È da ieri che mi dicono altri nomi, ma ci sono ancora loro due. Per fare il terzo certo che Alonso potrebbe essere adattato. Mario Hermoso al Napoli o all'Inter? Ne ha più bisogno il Napoli ma è buono per tutte e due. Anche se da quello che ho capito l'Inter non lo prenderà per questioni anagrafiche, visto che è coperta dietro e ha giocatori un po' in là con gli anni".

Trevisani poi si sofferma anche sull'arrivo di Piotr Zielinski, che a suo dire non sarà una riserva: "Henrikh Mkhitaryan non potrà fare 60 partite anche l'anno prossimo, senza dubbio. Per me, di spazio ne troverà. Eccome se ne troverà".