Ospite negli studi di Sportmediaset, il giornalista Riccardo Trevisani analizza così gli ultimi temi d'attualità: "La Superlega? Adesso è una sorta di liberi tutti, chiunque potrebbe creare un nuovo format. Non c'erano molti dubbi che ci sarebbe stato un ridimensionamento della UEFA che ha sempre comandato tutto e non poteva continuare così in un modo libero. Questa è una sonora sconfitta, l'importante è che quando arriverà il nuovo format ci facciano capire bene subito cosa succederà perché una formula aperta a tutti non era quello che ci era stato detto nell'aprile 2021. Una nuova organizzazione può solo far comodo, poi non è detto che UEFA e A22 non trovino il modo di collaborare. La cosa che deve far riflettere la UEFA è che la squadra che più rappresenta la Champions League che è il Real Madrid è la prima che voleva abbandonare la nave. Sono passati due anni e mezzo e lo scenario si è modificato".

Sull'Inter: "Il Bologna è una squadra talmente forte che anche nelle gare in cui soffre riesce a rimanere in partita. Poi ha messo dentro i pezzi forti ed è migliorata più di quanto non abbia fatto l'Inter con i cambi. Quando l'ha sbloccata ed è uscito Lautaro si è spenta un po' la luce. Zirkzee è un giocatore che può giocare nel Real Madrid, è un fenomeno. A me ricorda molto Benzema. L'Inter perde in Coppa Italia ed è una sconfitta che fa rumore perché ha vinto le ultime due edizioni. Certo non puoi vincere ogni anno, ma la sconfitta rimane. L'Inter ieri ha perso ma 2-1 ai supplementari, non 4-0 in casa. Comunque ha giocato bene