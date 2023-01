"Lesione di alto grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro". Questo il responso degli esami strumentali a cui è stato sottoposto oggi Valentino Lazaro, in conseguenza del trauma contusivo-distorsivo al ginocchio subito nel corso della partita Salernitana-Torino. Un infortunio serio che spezza la continuità che stava trovando in questi mesi il laterale austriaco di proprietà dell'Inter, che però non si piange addosso ma è già proiettato con la mente al recupero: "Purtroppo ho dovuto lasciare il campo dopo essere stato colpito al ginocchio - ha scritto su Instagram l'ex Newcastle -. Volevo continuare ad aiutare la squadra a vincere. Ma tornerò presto a lottare fianco a fianco con i miei colleghi per i nostri obiettivi. Grazie per i vostri messaggi e per il supporto. Forza Toro".