Ospite della trasmissione 'Supertele' ieri sera su DAZN, Gianmarco Tamberi, fresco campione del mondo di salto in alto, ammette di essere tifoso della Juventus ma non per libero arbitrio, quanto per contrapposizione famigliare: "Non seguo tanto il calcio, ma se mi chiedi se tifo qualche squadra, fin da piccolo faccio il tifo per la Juventus perché mio padre tifava Inter. Ho avuto sempre un rapporto molto conflittuale con mio padre e andavo contro di lui".