Se un giocatore dovesse venire espulso nel derby Milan-Inter che mette in palio la Supercoppa italiana dovrà scontare la sua squalifica nella gara ufficiale successiva in campionato. Lo dice il Codice di Giustizia Sportiva della Figc: le squalifiche che i giocatori ricevono in Supercoppa valgono anche in campionato e viceversa, solo le gare di Coppa Italia vengano considerate partite a parte rispetto ai singoli campionati.