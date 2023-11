Dopo i lunghi complimenti al Milan per la vittoria sul PSG, Arrigo Sacchi, sulla Gazzetta dello Sport, scrive anche dell'Inter. "La vittoria sul Psg è una risposta importante del gruppo che, tuttavia, adesso ha l’obbligo di proseguire su questo percorso. Da San Siro un segnale di speranza per il futuro, insomma. Sia per la Champions League sia per il campionato - si legge -. Per nulla semplice la sfida che attende l’Inter a Salisburgo.

I nerazzurri, che possono qualificarsi in caso di vittoria, affrontano una squadra molto giovane, dinamica, che fa del ritmo e dell’aggressione le armi principali. A queste qualità gli austriaci aggiungono l’entusiasmo, tipico dei ragazzi, e un buon bagaglio di idee tecniche in linea con i principi del calcio di oggi. A San Siro, nella gara d’andata, hanno mostrato ottime trame di gioco e per questa ragione mi auguro che l’Inter li prenda di petto e li costringa sulla difensiva. La squadra di Simone Inzaghi ha i numeri per conquistare vittoria e passaggio del turno".