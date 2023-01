Antonio Sabato, ex difensore dell'Inter, ha parlato della situazione di Milan Skriniar ai microfoni di Tutto Mercato Web: "L'Inter rischia di perderlo e deve trovare un'alternativa. L'obiettivo Giorgio Scalvini è molto interessante. Farei un grosso sacrifico per Scalvini che con Alessandro Bastoni andrebbe a formare una bella difesa. Beata gioventù e sei a posto per anni".