Dopo l'Udinese e prima del derby col Milan, l'Inter dovrà affrontare il Cagliari per la 32esima giornata del campionato di Serie A, partita programmata per domenica 14 aprile alle 20.45. La sfida verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN: sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet.