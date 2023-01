Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match in programma domani tra la Salernitana e il suo Milan. Il tecnico rossonero ha parlato delle condizioni di Maignan, a rischio per la finale di Supercoppa del 18 gennaio contro l'Inter. "Quando rientra? Al momento non lo sappiamo. Le valutazioni ci dicono che ancora non è possibile spingere - le sue parole -. Quindi non so le tempistiche, sicuramente non a breve. Non mi interessa cosa dicono in Francia. La cicatrice non è ancora a posto e quindi non possiamo rischiare".