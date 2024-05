L'ex dg del Napoli Pierpaolo Marino è intervenuto a Radio Marte per affrontare il tema legato al nuovo allenatore del club azzurro: "Per le caratteristiche di cui ha bisogno il Napoli ovvero risultati immediati, motivazioni di altissimo profilo ed anche sostenibilità del progetto economico di costruzione della squadra, la sintesi di tutto questo la vedo in Gasperini. E’ un allenatore che ha un carattere particolare, è vero, ma è un vincente, non ha vinto ancora lo Scudetto, ma ha voglia di vincerlo.

Gasperini, inoltre, non porterebbe aggravi economici alla politica del Napoli, anzi: è un tecnico che crea plusvalenze, facendo rendere al meglio i giocatori a sua disposizione. Anche per la preparazione fisica e per il gioco che propone sarebbe perfetto per il Napoli. Il calcio dell'Atalanta di oggi piacerebbe anche ai napoletani, naturalmente per un progetto ancora più importante. Il timing nella scelta del nuovo tecnico secondo me non è così importante, per come sono organizzate oggi le società, con un settore scouting che lavora sempre, si può decidere tutto anche a fine campionato. Non vedo alcuna premura nel dover ingaggiare il tecnico prima della fine del campionato".