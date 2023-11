Raggiunta da Sky Sport allo stadio Olimpico di Roma in occasione del Social Football Summit, l'agente Rafaela Pimenta ha espresso il suo scetticismo su grandi movimenti nel mercato di gennaio: "Non vogliamo forzare situazioni che funzionano. Faccio un esempio: Khephren Thuram è pronto per una big, ma non so se il Nizza lo lascerà andare, è un giocatore importante per la sua squadra. Bisogna valutare. Il mercato di gennaio è un mercato di sostituzioni, ma è comunque un mercato interessante. Anche perché in Brasile il campionato finisce in dicembre e inizia a marzo, per cui è utile ai club per prepararsi".