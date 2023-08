Federico Pastorello si pronuncia oggi sul Corriere della Sera riguardo al clamoroso passaggio di Hojlund al Manchester United per una cifra altissima, 85 milioni di euro. "La verità è che fra diritti televisivi dorati, incassi da stadio e tournée remunerative, oggi il numero di club che hanno aumentato a dismisura i propri ricavi e che possono quindi permettersi shopping selvaggio si sono moltiplicati. A differenza della serie A dove i soldi sono pochi e dove dobbiamo arrangiarci con le idee, all’estero i ricchi sono tanti. Con la conseguenza che a livello di mercato globale la domanda supera ampiamente l’offerta, soprattutto per certi ruoli specifici, come quello dell’attaccante centrale.

Quando - continua Pastorello facendo un esempio del passato - nel 2021 Romelu Lukaku passò dall’Inter al Chelsea per 115 milioni, aveva segnato 64 gol in due stagioni e aveva 28 anni, era quindi nel pieno della maturità calcistica. Hojlund invece è un ragazzo di vent’anni che ha ancora tutto da dimostrare. Se lo prendi, non prendi un centravanti ma un progetto di centravanti. E, attenzione, con uno stipendio molto inferiore a quello di un big".